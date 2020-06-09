الدمام تُسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء في المملكة. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء في المملكة. وسجلت مدينة الدمام إلى درجة حرارة وهي 46.3 ثم القيصومة 46.2 درجة مئوية، ثم عرفات 46 درجة مئوية، بينما سجلت أبها أقل درجة بقيمة 30 درجة مئوية.

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