شكرا لمتابعة خبر عن مؤسسة جسر الملك فهد تنفي فتح الجسر لبعض الحالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نفت المؤسسة العام لجسر الملك فهد، صحة الأنباء الخاصة بفتح جسر الملك فهد لبعض من الحالات اعتبارا من يوم 10 يونيو الجاري.

ولم تُحدد المؤسسة في تصريحها المقتضب، موعدًا مؤكدًا لإعادة فتح الجسر.