حالات يتم تصنيفها إيذاء أو إهمالاً للطفل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية الحالات التى يصنفها نظام حماية الطفل كنوع من الإيذاء أو الإهمال. أوضح برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية الحالات التى يصنفها نظام حماية الطفل كنوع من الإيذاء أو الإهمال. وذكر أن المادة 3 من نظام حماية الطفل تنص على أنه يعد إيذاء أو إهمالاً إبقاء الطفل دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.

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