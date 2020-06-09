شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مُسن يتضرع إلى الله بأن يرفع البلاد أثناء نزول الغيث والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):وثّق مقطع فيديو، قيام مُسن بالتضرع إلى الله بأن يرفع عنا البلاء والوباء أثناء نزول الغيث على مركز القريع بني مالك جنوب محافظة الطائف.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة " أضم ، والجموم ، الطائف والعرضيات ، والكامل ، وميسان " مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وشبه انعدام للرؤية الأفقية .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مُسن يتضرع إلى الله بأن يرفع البلاد أثناء نزول الغيث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.