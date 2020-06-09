شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مُسن يتضرع إلى الله بأن يرفع البلاد أثناء نزول الغيث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

وثّق مقطع فيديو، قيام مُسن بالتضرع إلى الله بأن يرفع عنا البلاء والوباء أثناء نزول الغيث على مركز القريع بني مالك جنوب محافظة الطائف.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة " أضم ، والجموم ، الطائف والعرضيات ، والكامل ، وميسان " مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وشبه انعدام للرؤية الأفقية .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً .