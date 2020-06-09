شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..«حرس الحدود» يوضح سبب إغلاق الواجهة البحرية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح المقدم فارس المالكي، المتحدث الرسمي لحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة، سبب إغلاق الواجهة البحرية وكورنيش جدة، وآلية الإغلاق.

وذكر، خلال مداخلة له بقناة العربية، أن الإغلاق تم منعا للتجمعات، والحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك بأن أن تم رصد خلال الأيام الماضية ازدحام كبير لمواطنين على الكورنيش دون الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأضاف أن الإغلاق تم للكورنيش الشمالي، والجنوبي، لافتا إلى أنه تم وضع نقاط تفتيش لمنع الدخول بها، مؤكدًا أن منع الدخول بها مطبق على مدار 24 ساعة، وسيتم تطبيق الغرامات بحق المخالفين.