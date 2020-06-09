توكل كرمان تُحرض على تخريب المملكة

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الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):أعربت المرتزقة اليمنية توكل كرمان، عن تمنيها حدوث الخراب في نجد والحجاز على الملأ.
وقالت كرمان في تغريدة لها: " أعظم ثورات الربيع العربي ستكون في نجد والحجاز، من أجل الحرية والكرامة وعسى أن يكون قريبا " .
يذكر أن توكل كرمان كانت من أبرز الذين حرَّضوا الشعب اليمني على الخروج في مظاهرات؛ لتسهيل سيطرة إيران عليها، وزعزعة الاستقرار بها.
وكانت المملكة لهؤلاء بالمرصاد، إذ تم تأسيس التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية لإخراج مليشيا الحوثي الإرهابية منها، ودعم الحكومة اليمنية.
وأحدث ما يُسمى " الربيع العربي " ، سنوات من اللااستقرار في بعض البلدان العربية مثل سوريا واليمن وليبيا، فيما تمكنت مصر وتونس من السيطرة على الأوضاع.
ونسيت المرتزقة اليمنية، أن الشعب السعودي يلتف حول ولاة أمره، ويُلقن كل من يفكر في الاقتراب من المليك والوطن عقابًا شديدًا لا يجرؤ بعدها على الاقتراب مجددًا .
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