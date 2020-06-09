بالفيديو .. إغلاق محال تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية في خميس مشيط

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): وجه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، أمانة المنطقة باتخاذ الإجراء اللازم وإغلاق المحال التجارية في حي الهميلة بمحافظة خميس مشيط. وجه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، أمانة المنطقة باتخاذ الإجراء اللازم وإغلاق المحال التجارية في حي الهميلة بمحافظة خميس مشيط. وجاءت توجيهات أمير المنطقة بعد أن رصدت كاميرات قناة الإخبارية قيام المحلات بحي الهميلة بمخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وكانت أبرز مخالفات المحال متمثلة في تدني مستوى النظافة، وتكدس العمالة، وعدم الالتزام بالتباعد الإجتماعي.

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