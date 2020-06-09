شكرا لمتابعة خبر عن «الجمارك» تكشف حجم البضاعة المفسوحة منذ بداية جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الجمارك حجم البضاعة المفسوحة عبر 30 منفذ منذ 2 مارس وحتى 6 يونيو الجاري. أعلنت الجمارك حجم البضاعة المفسوحة عبر 30 منفذ منذ 2 مارس وحتى 6 يونيو الجاري. وأوضحت الجمارك أن عدد الشحنات المفسوحة بلغ 811989، فيما بلغ حجم البضاعة المفسوحة 153450798 طن . وأضافت أن قيمة البضاعة المفسوحة بلغ 200.94 مليار ريال،مؤكدة أنها تطبق معايير الوقاية والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

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