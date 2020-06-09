شكرا لمتابعة خبر عن العبدالعالي: الرياض وجدة في حاجة إلى المزيد من التقيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، أن محافظة جدة ومدينة الرياض لازالوا في حاجة إلى الالتزام.
وقال العبدالعالي: "مدينة الرياض ومحافظة جدة تحتاج المزيد من العناية والالتزام والتقيد".
وأضاف خلال المؤتمر اليومي لفيروس كورونا، أنه بلغت الحالات الحرجة في المملكة 1686 حالة حتى اليوم.
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