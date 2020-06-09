الموافقة على تعديل نظام الخدمة المدنية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على تعديل نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ. وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على تعديل نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ. جاء ذلك خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله".

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