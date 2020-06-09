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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التعليم، عن استمرار تسليم الكتب الدراسية لإدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفق خطة زمنية للتوزيع، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس أعلنت وزارة التعليم، عن استمرار تسليم الكتب الدراسية لإدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفق خطة زمنية للتوزيع، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ويأتي ذلك استعداداً للعام الدراسي 1442هـ، بما يضمن بداية جادة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة.

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