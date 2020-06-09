مجلس الوزراء يوافق على نظام الاستثمار التعديني

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، على نظام الاستثمار التعديني. وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، على نظام الاستثمار التعديني. كما وافق المجلس على منح كل من ( شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة ) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص.

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