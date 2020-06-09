شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إغلاق 18 مسجدا خلال ليلتين بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشف وزير الشؤون الإسلامية دكتور عبد اللطيف ال الشيخ إغلاق 18 مسجدا خلال ليلتين بسبب تسجيل إصابات كورونا. كشف وزير الشؤون الإسلامية دكتور عبد اللطيف ال الشيخ إغلاق 18 مسجدا خلال ليلتين بسبب تسجيل إصابات كورونا. وأوضح ال الشيخ بأن عدد المساجد التي أغلقت بالمملكة وصل الى 89 مسجدا، متمنيا بان تبقى بيوت الله عامرة بالصلاة والدعاء والذكر.

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