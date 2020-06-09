شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخارجية» تعلن تنظيم رحلات لإعادة 19 ألف مواطن خلال الشهر الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن الوزارة بصدد تنظيم رحلات لإعادة 19 ألف مواطن ومواطنة في الخارج إلى أرض الوطن خلال شهر يونيو الجاري.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بشأن فيروس كورونا الجديد، أن إجمالي عدد المتقدمين من المواطنين الراغبين في العودة من الخارج 85107 مواطن.

وأشار إلى أن نحو أربع إلى خمس رحلات يوميًا تصل إلى المملكة بنسبة إشغال 60% من المقاعد في الطائرات، منوها بأن إجمالي المواطنين العائدين من الخارج بلغ 47500 مواطن ومواطنة من 51 دولة، عبر 250 رحلة طيران.

وأرجع المتحدث الرسمي سبب تأخر عودة المواطنين، إلى الإجراءات الفنية مثل استصدار تصاريح الناقل الجوي، والتنسيق مع البلدان التي تستقبل مواطنين، مؤكدًا أن التنسيق مع الدول عالي جدًا، لضمان عودة المواطنين بشكل آمن.