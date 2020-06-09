شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3,288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، منها 1,099 حالة بالرياض.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1815 حالة تعافي جديدة، و37 حالة وفاة.