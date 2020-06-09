مجلس الوزراء يعتمد 15 قرارًا.. تفويضات وتعيينات وترقيات جديدة

عَقَدَ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعَه عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأوضح وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس اعتمد القرارات التالية، وقد انتهى إلى ما يلي:

أولًا:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثَمّ رفع النسخة النهائية الموقَّعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا:

تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا.

رابعًا:

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.

خامسًا:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا؛ لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرُّب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

سادسًا:

تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون متعددة الأطراف في شأن معلومات التهديد الأمني التي تستهدف منظومة الطيران المدني، ومن ثَمَّ رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعًا:

الموافقة على وثيقة «مبادرة» المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص والبرنامج التنفيذي في شأن مشروع تقديم خدمات التصوير الطبي «الأشعة»، والموافقة على البرنامج التنفيذي لمشروع المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في شأن مشروع تقديم خدمات التصوير الطبي «الأشعة» وعلى الأُطر التعاقدية، وذلك في (7) منشآت صحية بالتجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض، وعلى عدد من الترتيبات الواردة في القرار.

ثامنًا:

تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي وهم:-

ـ معالي الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

ـ الأستاذ/ صالح بن إبراهيم الرشيد.

ـ الدكتور/ عقيل بن جمعان الغامدي.

ـ الدكتور/ محمد بن خالد العبدالعالي.

ـ الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.

ـ الدكتور/ صالح بن عبدالله التميمي.

وتعيين الدكتور/ هشام بن عبدالله العمران عضوًا في مجلس إدارة الهيئة.

تاسعًا:

Advertisements

تعديل المادة «الرابعة» من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ـ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «301» وتاريخ 11 / 7 / 1437هـ ـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وتجديد عضوية الدكتور/ عبدالله بن نديم إلياس، والأستاذ/ عبدالله بن عبدالكريم المنيف ممثلين من المهتمين بنشاط المنشآت، وتعيين الأستاذ/ مراد بن علي العروي ممثلًا من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

عاشرًا:

الموافقة على منح كل من «شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة» ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص.

حادي عشر:

تعديل نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.

ثاني عشر:

الموافقة على نظام الاستثمار التعديني.

ثالث عشر:

الموافقة على تعديل المادة «الخامسة والثلاثين» من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

رابع عشر:

تجديد عضوية الأستاذ/ أحمد بن عبدالله آل الشيخ في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ممثلًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

خامس عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية عبدالعزيز بن فالح بن دايل آل سلطان إلى وظيفة مستشار لشؤون النقل، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل.

ـ ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن نفيسة إلى وظيفة مستشار إداري، بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ ترقية فيصل بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الشلهوب إلى وظيفة، مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.

ـ ترقية زيد بن محمد بن عبدالله عون إلى وظيفة مستشار إداري، بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الرياضة.

ـ ترقية المهندس/ خالد بن عبدالعزيز بن محمد المهيزع إلى وظيفة، مدير عام الإدارة الهندسية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.

ـ ترقية سعود بن عبدالله بن محمد أبا بطين إلى وظيفة، مدير عام مكتب، بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

ـ ترقية علي بن عبدالله بن محمد عباس إلى وظيفة، مدير عام الشركات بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة.

ـ ترقية خالد بن فالح بن محسن الحربي إلى وظيفة، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.

ـ ترقية عبدالمحسن بن عريفج بن فلاح المطيري إلى وظيفة، مساعد المدير العام، بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.

ـ ترقية المهندس/ عطية بن رافع بن جمال العنزي إلى وظيفة، مهندس مستشار حاسب آلي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.

ـ ترقية المهندس/ عبدالعزيز بن صالح بن راشد الدهام إلى وظيفة مهندس مستشار حاسب آلي، بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.