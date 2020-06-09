بكمامة وقلم خاص.. مدارس جازان تدعو خريجي الثانوية العامة لتسلم شهاداتهم بدءًا من الغد

دعت إدارات المدارس بتعليم جازان الطلاب الخريجين بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 1440-1441هـ بمراجعة مدارسهم؛ لتسلم شهاداتهم، بدءًا من صباح غد الأربعاء وحتى يوم الخميس 19/10/1441هـ، وهو اليوم الأخير من الدوام الرسمي للإداريين وبعض المعلمين والمعلمات.

جاء ذلك بحسب التوجيهات الصادرة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بهذا الشأن وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية ووجوب الالتزام بها حفاظًا على سلامة الجميع من وباء فيروس كورونا وانتشاره.

وشدد قادة المدارس على أهمية تقيد الطلاب بالتعليمات، وذلك منعًا للتجمعات والاختلاط وأيضًا لتطبيق التدابير الوقائية على أن يبدأ استقبال الطلاب في مدارسهم عند الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، وعلى كل طالب أن يتقيد بلبس الكمامات والقفازات المناسبة والابتعاد عن عادات المصافحة أثناء وجودهم مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي فيما بينهم وعدم التجمهر خلال فترة تسليمهم وثائق التخرج حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وفضلت إدارات المدارس أن يصطحب كل طالب قلمًا خاصًا كإجراء احترازي، وسارعت إدارات المدارس أيضًا بوضع أماكن خاصة لجلوس الطلاب أوقات انتظارهم وأثناء عمليات تسليمهم وثائق تخرجهم، وأهابت بالجميع أن يبادروا بالتعاون في تحقيق سلامتهم والتقيد بكل الإجراءات الاحترازية وإنهاء عمليات تسليمهم لشهادات التخرج وفق الضوابط الصحية المعمولة بها في كل الأحوال والتقيد بها، مقدمين لهم التهاني والتبريكات على تخرجهم ومتمنين لهم مستقبلًا حافلًا بالنجاح والتوفيق في مسيرة حياتهم المقبلة.

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وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه، في وقت سابق، بأن تقتصر عودة العمل في المدارس الثانوية للبنين والبنات من 8 إلى 19 شوال على قادة المدارس ووكلائها والإداريين وإتباع الإجراءات الاحترازية في ذلك، ويكون حضور المعلمين والمعلمات حسب حاجة العمل لهم، مع تقدير ظرف من يتعذّر حضوره ومنحه الوقت الكافي للحضور وفق عذره.

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