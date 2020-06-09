وزارة الموارد البشرية توضّح آلية حذف تسجيل العُمّال.. وتحدّد الطريقة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، آليةَ حذف تسجيل العُمّال بالمنشآت حال مغادرتهم المملكة، عند استمرار أسمائهم مُدرجة بملفات المنشآت لدى الوزارة، وذلك في حالة تجديد إقامتهم تلقائيًّا عند مغادرة المملكة.

جاء ذلك ردًّا من الوزارة على استفسار صاحب منشأة بشأن بقاء اسم عامل مدرج بملف مؤسسته رغم مغادرته المملكة، منذ شهرين وتم تجديد إقامته تلقائيًا، وقالت الوزارة «إن صاحب المنشأة في هذه الحالة يمكنه استخدام خدمة «استعراض / تحديث بيانات العامل» على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة، على أن يكون ممثل المنشأة صاحب الصلاحية، للدخول على البوابة الإلكترونية واختيار أيقونة «منشأة» عبر الرابط اضغط هنا:

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