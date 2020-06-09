بـ1099 حالة.. الرياض تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت مدينة الرياض قائمة الإصابات بفيروس كورونا، مسجلة 1099 حالة، من اصل 3288 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وتم تسجيل 477 حالة في مدينة جدة، و411 في مكة المكرمة، و198 في الدمام، و161 في المدينة المنورة، و145 في الخبر، و131 في القطيف، و94 في الهفوف، 53 في الجبيل، و50 في خميس مشيط.

وشملت القائمة 46 في المبرز، و42 في الطائف، و39 في المزاحمية، و38 في الظهران، و24 في رأس تنورة، و23 في حفر الباطن، و18 في كل من: أبها وأحد رفيدة وصفوى،

و17 في حائل، و16 في الخرج، و13 في محايل عسير، و12 في الدرعية، و11 في وادي الدواسر، و9 في نجران، و8 في النعيرية، و7 في كل من: ينبع وبيش.

كما شملت 6 في كل من: الجفر وبيشة وحوطة بني تميم، و5 في كل من: الخفجي وجازان وصامطة ويدمه وحريملاء، و4 في كل من: عنيزة والقنفذة والقريع وقيا والكامل والدوادمي وتبوك.

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وتم تسجيل 3 إصابات في كل من: المخواة وبقيق والمجمعة والقويعية ورفائع الجمش و2 في كل من: إباحة وبريدة والمحاني والسحن والمضه والنماص وقرية العليا وصبيا واضم وعفيف وليلى والدلم والرين وساجر وثادق.

وتم تسجيل إصابة واحدة في كل من: العلا ومهد الذهب ومنفذ الحديثة والمظيلف وثريبان وظلم والمجاردة وسراة عبيدة وسبت العلاية وتبالة وعريعرة والموسم ورابغ والحريق والزلفي ورويضة العرض وتمير.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 3288 حالة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 108571 حالة، بينما تم تسجيل تعافي 1815 حالة؛ ليصل إجمالي الحالات المتعافية 76339 حالة، كما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة؛ ليصل الإجمالي إلى 783 حالة.

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