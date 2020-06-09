وزارة الصحة ردًّا على «عاجل»: لا يمكننا التكهّن بأسبوع ذروة كورونا

جددت التذكير بأهمية الاحترازات..
قالت وزارة الصحة لـ«عاجل»، إنه لا يمكن التكهّن بأسبوع الذروة في أزمة فيروس كورونا المستجدّ بالمملكة، لكن المهمَّ هو التقيّد بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس.
جاء ذلك ردًّا على سؤال طرحته «عاجل»، على الوزارة مفاده: «متى نصل لأسبوع ذروة وباء/ كوفيد19، في ضوء عدم حسم هذا الملف رسميًّا، مما جعله عرضة للتكهّنات من غير المختصين».
وأضافت وزارة الصحة في إفادتها لـ«عاجل»، بشأن موعد وصول الوباء إلى ذروة الانتشار، أنه لا يمكن لأحد التكهّن بدِقّة حول وقت الذروة لهذا الفيروس، وأن تركيز الوزارة على تطبيق الاحترازات والرعاية.
ولم يحسِم ردُّ الوزارةِ الجدلَ بشأن ذروة فيروس كورونا في المملكة، فقد أعلنت الوزارة، اليوم الثلاثاء، الإحصائية الأسبوعية، موضحة أنها سجلت 19560 حالة إصابة جديدة، خلال الأسبوع الأخير.
وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 10 آلاف حالة شفاء من كورونا، وكذلك 234 حالة وفاة بالفيروس، كما سجلت 1686 حالة حرجة، فيما أعلنت الوزارة اليوم، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة، و1815 حالة تعافٍ، و37 حالة وفاة.
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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة ردًّا على «عاجل»: لا يمكننا التكهّن بأسبوع ذروة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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