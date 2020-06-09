الصحة تفسّر ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورنا في الرياض

أكدت وزارة الصحة، أن المخالطة الاجتماعية أحد أسباب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالرياض، مشيرةً إلى أهمية الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس، ومن بينها الابتعاد عن التجمعات المنزلية.

وعلَّق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري بشأن مستجدات فيروس كورونا، على ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس في الرياض قائلًا: «إن المخالطة تشكّل نسبة ما بين 35 إلى 40% من حالات الإصابة التي تم رصدها، مبديًا أسفه لخروج بعض الشباب إلى المناشط، والعودة للمنازل لنقل العدوى بالفيروس إلى أفراد الأسرة. وتابع: «نستبشر دائمًا بثقتنا بالله ثم بدور الأجهزة المعنية والمجتمع، والأهم هو ربط التوقعات بالسلوكيات (المطبقة للوقاية من الفيروس)».

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3.288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 108.571، بينما بلغت حالات التعافي اليوم 1815، ما يرفع الإجمالي إلى 76.339 حالة، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 783 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.

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