بالفيديو.. وزارة الصحة: فحص كورونا متاح للجميع حتى "مخالفي الإقامة"

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، أن فحص فيروس كورونا متاح لجميع أفراد المجتمع، حتى المخالفين للإقامة يمكنهم الحصول على الخدمات.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أنه إذا رأى الفريق المعالج الحاجة لإجراء الفحص فهو متاح للجميع، سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات القطاع الحكومي أو القطاع الخاص دون استثناء، وأيضًا من خلال الفحص الموسع وبرنامجه.

Advertisements

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3.288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 108.571، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1815، ما يرفع الإجمالي إلى 76.339، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 783 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: تسجيل 3.288 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 783