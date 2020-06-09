بالفيديو.. وزارة الخارجية تكشف أعداد العائدين من الخارج منذ بدء كورونا

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن إجمالي المواطنين العائدين من 51 دولة حول العالم حتى الآن منذ بداية أزمة كورونا.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن إجمالي المواطنين العائدين من الخارج بلغ 47500 مواطن ومواطنة من 51 دولة، عبر 250 رحلة طيران.

أشار إلى أن الوزارة بصدد تنظيم رحلات لإعادة 19 ألف مواطن ومواطنة في الخارج إلى أرض الوطن خلال شهر يونيو الجاري.

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3.288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى108.571، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1815، ما يرفع الإجمالي إلى 76.339 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 783 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.

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