«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل «أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، وميسان»، مشيرة إلى أن الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، ومستمرة حتى الساعة الثامنة مساءً.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة

الحصيني: أمطار متفاوتة بمناطق عدة خلال الساعات القادمة