بالصور.. تقويم التعليم: «اختبار ثانٍ» للطلبة الذين واجهوا مشكلات تقنية

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، أن الطلبة الذين واجهوا مشكلات تقنية لم تمكنهم من أداء الاختبار، بإمكانهم التحويل لفترة اختبار ثانية لهم.

وأضافت أنها وفرت 102 مقر اختبار للطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة، كما جهزت 28 مقرًا إضافيًّا لاستيعاب الطلبة، بعد التنسيق مع وزارة التعليم والجامعات السعودية، ووزارة والصحة، والأمن السيبراني، ولجنة التحول الرقمي، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي.

إضافة إلى تطبيق (توكلنا) الذي أضاف تصريح «طالب» لقائمته الرئيسية، تيسيرًا على الطلاب وتنقلاتهم، خاصة في منطقتي مكة المكرمة وجدة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاختبار التحصيلي لهذا العام سواءً الذي أداها الطلبة في منازلهم أو في المقرات، سارت وفق الخطة الموضوعة بدقة وفعالية، وأن هناك بعض المشكلات التقنية الطفيفة التي تمت معالجتها.

وأضافت أن رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، اليوم الثلاثاء، تفقد مقر الاختبارات المحوسبة بالرياض، سير العملية والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لضمان سلامة وأمن الطلبة.

Advertisements

وحاور الدكتور زمان، بعض الطلبة للاطمئنان على حسن سير الاختبارات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ للحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أنها حريصة على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في المقرات، من خلال إلغاء البصمة وكل ما من شأنه حدوث التلامس، وأنه تم تطبيق تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة كاملة، من خلال توفير كل المستلزمات الوقائية للطلبة قبل دخولهم لأداء الاختبار بالإضافة إلى قياس حرارة الطلبة قبل دخولهم، وتعقيم المقرات قبل الاختبارات وبين كل جلسة وأخرى، وبعد الانتهاء من الاختبار.

وعن تقييم تجربة الاختبارات عن بُعد والتي تعد الأولى من نوعها في المملكة، قالت الهيئة: «لقد كنا في سباق مع الزمن، وكانت التحديات كبيرة، ولكن بالتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية، تمكنت الهيئة من توفير المنصة في وقت قياسي وفق أعلى وأدق المعايير العالمية، وأصبحت الاختبارات تجرى في المنازل عن بُعد، وفي المقرات بنفس المعيار، لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المختبرين».

اقرأ أيضًا:

«توكلنا» يتيح لطلبة الاختبار التحصيلي طلب تصريح مؤقت لسائق.. ويحدد مدته

بالفيديو.. «تقويم التعليم» توجه تنبيهات احترازية للطلبة أثناء أداء الاختبار بالمقرات