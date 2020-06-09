وزارة الصحة: شرط يعيد «هيدروكسي كلوروكوين» للبروتوكول العلاجي لكورونا

كشفت وزارة الصحة آخر تطورات استخدام دواء «هيدروكسي كلوروكوين» لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة، وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، أن دواء «هيدروكسي كلوروكوين» وغيره من الأدوية تراجعه اللجان المعنيّة بهذا الشأن، وحينما توجد إشارات بشأن سلامته ستُعيد استخدامه وهو من ضمن البروتوكول العلاجي.

وأشار «العبد العالي» نظرًا لوجود بعض التنبيهات بشأن ذلك الدواء تم التريّث بشأن استخدامه حتى ضمان الاطمئنان، فعاد استخدامه للحالات التي تحتاجه وظلت متابعة الحالات التي أخذته؛ للتأكد من إتمام البروتوكول العلاجي بشكل سليم والعودة إليه نتيجة متابعة اللجان المعنية، مشيرًا إلى أن الدواء حتى الآن لم يثبت أنه علاج ناجح وفعّال للفيروس إلا أن بعض الدراسات تنوّه بأن له فوائد حال استخدامه بمرحلة مبكرة وهو قيد الدراسة حتى الآن.

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