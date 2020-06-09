تحويل تقنية سراة عبيدة إلى كلية مستقلة

صدرت موافقة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني أحمد الفهيد على تحويل فرع الكلية التقنية للبنين في محافظة سراة عبيدة إلى كلية مستقلة، وستستقبل المتدربين في مطلع العام المقبل 1442، يذكر أن الفرع كان يتبع سابقاً لكلية التقنية في محافظة خميس مشيط. وبين مدير المعهد التقني الثانوي وفرع الكلية المهندس فيصل القحطاني أن الاقسام الموجودة حاليا هي الحاسب الآلي، وميكانيكا السيارات، والكهرباء الانشائية، وتم الانتهاء من دراسة فتح تخصص جديد (إدارة الموارد البشرية) لتلبية احتياج سوق العمل، وفي انتظار الموافقة النهائية من المحافظ، وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية بعد استقلالية الكلية بحوالي 30%، ودراسة احتياج سوق العمل لسد احتياجه من التخصصات الجديدة، يبلغ عدد المتدربين حالياً 540 متدربا، والدراسة في الكلية لمدة سنتين ونصف.



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