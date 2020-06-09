السعودية اليوم / رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب يزور مراكز الاختبارات المحوسبة بالرياض



الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

زار معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان اليوم, مقر الاختبار التحصيلي الحضوري في مقر الاختبارات المحوسبة بالعاصمة الرياض، لتفقد سير العملية والإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة وأمن الطلبة، والاطمئنان على حسن سير الاختبارات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء

وأكدت الهيئة في هذا الصدد أن الاختبار التحصيلي لهذا العام سواءً التي أداها الطلبة في منازلهم أو في المقرات، سارت وفق الخطة الموضوعة بدقة وفعالية، وأن هناك بعض المشكلات التقنية الطفيفة التي تمت معالجتها، مبينة أن الطلبة الذين واجهوا مشكلات تقنية لم تمكنهم من أداء الاختبار بإمكانهم التحويل لفترة اختبار ثانية لهم.

وأوضحت الهيئة أنها حريصة على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في المقرات، من خلال إلغاء البصمة وكل ما من شأنه حدوث التلامس، وأنه جرى تطبيق تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة كاملة، من خلال توفير جميع المستلزمات الوقائية للطلبة قبل دخولهم لأداء الاختبار, بالإضافة إلى قياس حرارة الطلبة قبل دخولهم، وتعقيم المقرات قبل الاختبارات وبين كل جلسة وأخرى، وبعد الانتهاء من الاختبار.

ولفتت هيئة تقويم التعليم والتدريب الانبتاه إلى أنها وفرت 102 مقرين اختبار للطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة، كما جهزت 28 مقراً إضافياً لاستيعاب الطلبة، بعد التنسيق مع وزارة التعليم والجامعات

وعن تقييم تجربة الاختبارات عن بعد التي تُعد الأولى من نوعها في المملكة، قالت الهيئة : " لقد كنا في سباق مع الزمن، وكانت التحديات كبيرة، ولكن بالتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية، تمكنت الهيئة من توفير المنصة في وقت قياسي وفق أعلى وأدق المعايير العالمية، وأصبحت الاختبارات تجرى في المنازل عن بعد، وفي المقرات بنفس المعيار، لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المختبرين".

// انتهى //

17:57ت م

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الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسزار معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان اليوم, مقر الاختبار التحصيلي الحضوري في مقر الاختبارات المحوسبة بالعاصمة الرياض، لتفقد سير العملية والإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة وأمن الطلبة، والاطمئنان على حسن سير الاختبارات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.وأكدت الهيئة في هذا الصدد أن الاختبار التحصيلي لهذا العام سواءً التي أداها الطلبة في منازلهم أو في المقرات، سارت وفق الخطة الموضوعة بدقة وفعالية، وأن هناك بعض المشكلات التقنية الطفيفة التي تمت معالجتها، مبينة أن الطلبة الذين واجهوا مشكلات تقنية لم تمكنهم من أداء الاختبار بإمكانهم التحويل لفترة اختبار ثانية لهم.وأوضحت الهيئة أنها حريصة على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في المقرات، من خلال إلغاء البصمة وكل ما من شأنه حدوث التلامس، وأنه جرى تطبيق تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة كاملة، من خلال توفير جميع المستلزمات الوقائية للطلبة قبل دخولهم لأداء الاختبار, بالإضافة إلى قياس حرارة الطلبة قبل دخولهم، وتعقيم المقرات قبل الاختبارات وبين كل جلسة وأخرى، وبعد الانتهاء من الاختبار.ولفتت هيئة تقويم التعليم والتدريب الانبتاه إلى أنها وفرت 102 مقرين اختبار للطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة، كما جهزت 28 مقراً إضافياً لاستيعاب الطلبة، بعد التنسيق مع وزارة التعليم والجامعات السعودية ، ووزارة والصحة، والأمن السيبراني، ولجنة التحول الرقمي، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطبيق توكلنا الذي أضاف تصريح "طالب" لقائمته الرئيسة، تيسيراً على الطلاب وتنقلاتهم، خاصة في منطقتي مكة المكرمة وجدة.وعن تقييم تجربة الاختبارات عن بعد التي تُعد الأولى من نوعها في المملكة، قالت الهيئة : " لقد كنا في سباق مع الزمن، وكانت التحديات كبيرة، ولكن بالتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية، تمكنت الهيئة من توفير المنصة في وقت قياسي وفق أعلى وأدق المعايير العالمية، وأصبحت الاختبارات تجرى في المنازل عن بعد، وفي المقرات بنفس المعيار، لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المختبرين".// انتهى //17:57ت م0155

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