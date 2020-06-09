السعودية اليوم / نداء لتوفير 182 مليون دولار للمساعدات الغذائية لنيجيريا



جنيف 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أعلن برنامج الغذاء العالمي عن حاجته العاجلة إلى١٨٢ مليون دولار أمريكي لتقديم مساعدات لنيجيريا على مدى الأشهر الستة القادمة، لإنقاذ الأرواح وتوفير الطعام للجائعين الذين اعتمدوا على مساعدات البرنامج في السابق، وأصبحوا الآن في ظل جائحة "كوفيد - ١٩" أكثر احتياجا للمساعدات الغذائية .

وأوضح البرنامج في بيان أنه مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وقالت المتحدثة إليزابيث بيرس : إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء أثرت بشدة على أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكبر دولها تعدادا للسكان، وأضرت بالأمن الغذائي للملايين، كما أدى الانخفاض الحاد في سعر النفط إلى آثار حادة على نيجيريا التي تعتمد على هذه السلعة الرئيسية، وأن إجراءات الإغلاق بسبب الوباء تهدد باختفاء ما يصل إلى ١٣ مليون وظيفة، إضافة إلى ٢٠ مليون عاطل عن العمل بالفعل .

وبينت ان ٤٦٪ من سكان نيجيريا البالغ عددهم ٩٠ مليون نسمة يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، وقد تضرر فقراء الحضر الذين يعتمدون على أجرهم اليومي لإطعام أنفسهم وأسرهم، وأن البرنامج يخطط لزيادة مساعداته الغذائية لتصل إلى ٣ ملايين شخص في أبوجا وكانو ولاجوس، وتقديم الدعم الفني لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة في نيجيريا .

// انتهى //

17:43ت م

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جنيف 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلن برنامج الغذاء العالمي عن حاجته العاجلة إلى١٨٢ مليون دولار أمريكي لتقديم مساعدات لنيجيريا على مدى الأشهر الستة القادمة، لإنقاذ الأرواح وتوفير الطعام للجائعين الذين اعتمدوا على مساعدات البرنامج في السابق، وأصبحوا الآن في ظل جائحة "كوفيد - ١٩" أكثر احتياجا للمساعدات الغذائية .وأوضح البرنامج في بيان أنه مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال شرق نيجيريا الذي يعاني من تمرد مستمر منذ عقد من الزمان، وأصبحت مجتمعات بأكملها تواجه الجوع الشديد وتحتاج للمساعدات البقاء على قيد الحياة .وقالت المتحدثة إليزابيث بيرس : إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء أثرت بشدة على أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكبر دولها تعدادا للسكان، وأضرت بالأمن الغذائي للملايين، كما أدى الانخفاض الحاد في سعر النفط إلى آثار حادة على نيجيريا التي تعتمد على هذه السلعة الرئيسية، وأن إجراءات الإغلاق بسبب الوباء تهدد باختفاء ما يصل إلى ١٣ مليون وظيفة، إضافة إلى ٢٠ مليون عاطل عن العمل بالفعل .وبينت ان ٤٦٪ من سكان نيجيريا البالغ عددهم ٩٠ مليون نسمة يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، وقد تضرر فقراء الحضر الذين يعتمدون على أجرهم اليومي لإطعام أنفسهم وأسرهم، وأن البرنامج يخطط لزيادة مساعداته الغذائية لتصل إلى ٣ ملايين شخص في أبوجا وكانو ولاجوس، وتقديم الدعم الفني لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة في نيجيريا .// انتهى //17:43ت م0150

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