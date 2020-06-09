السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تفعل مبادرة "وثيقتك إلى بيتك" لإيصال وثائق الخريجين إلى منازلهم



نجران 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم في إيصال وثائق الخريجين إلى منازلهم مجاناً ضمن مبادرة "وثيقتك إلى بيتك"،التي أطلقتها المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني بالتعاون مع البريد السعودي.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبد الله آل عتيق، أن تسليم الوثائق للخريجين سيتم من خلال العنوان الوطني المسجل لكل متخرج، مع التقيد بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار

// انتهى //

17:34ت م

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نجران 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسبدأت الكلية التقنية بنجران اليوم في إيصال وثائق الخريجين إلى منازلهم مجاناً ضمن مبادرة "وثيقتك إلى بيتك"،التي أطلقتها المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني بالتعاون مع البريد السعودي.وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبد الله آل عتيق، أن تسليم الوثائق للخريجين سيتم من خلال العنوان الوطني المسجل لكل متخرج، مع التقيد بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، داعياً المتدربين لتحديث العنوان الوطني الموحد ليتسنى لهم الاستفادة من الخدمة واستلام وثائقهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //17:34ت م0148

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