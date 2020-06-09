السعودية اليوم / " البيئة "بمنطقة مكة المكرمة تطلق 14 عيادة بيطرية متنقلة



جدة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة 14عيادة بيطرية متنقلة بإشراف الجهات المختصة من إدارة الخدمات المشتركة وقسم المستودع والحركة ومراقبة المخزون وإدارة الزراعة ممثلة بالثروة الحيوانية بفرع المنطقة وذلك بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن العيادات البيطرية تم تسليمها لمكاتب الوزارة في محافظات منطقة مكة المكرمة (الليث ، والقنفذة ، والجموم ، ورابغ ، وخليص ، والطائف ، وأضم ، والعرضيات ، ورابغ ، وجدة ، والعاصمة المقدسة ، ورنية ، وتربة) مشيراً إلى أنه من المترقب وصول عيادات متنقلة أخرى وتسليمها حسب الخطة والاحتياج .

وأفاد أن العيادات المتنقلة تقدم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية في منطقة مكة المكرمة ، إضافةً إلى تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية ، وتطبيق آليات الأمن الحيوي ، وسرعة الاستجابة والتعامل مع حالات بلاغات الطوارئ، مبيناً أن العيادة المتنقلة ستباشر الحالات المرضية للمواشي أو الحيوانات في المزارع أو الهجر ، وهي مخصصة للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية التابعة للمكاتب في منطقة مكة المكرمة .

يذكر أنّ التجهيزات البيطرية المتوفرة بالعيادات البيطرية المتنقلة ، لإمكانية تقديم خدمة الكشف والتشخيص للأمراض وإجراء العمليات الجراحية الطارئة ومعدات لمكافحة نواقل المرض والتطهير والتعقيم ومعدات لحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية ، كما أن لها دور كبير في توعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم ، إضافةً إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة .

// انتهى //

17:33ت م

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