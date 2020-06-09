السعودية اليوم / وصول طاقم طبي وموظفي دعم تابعين للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود عبر رحلة إنسانية إلى السودان



الخرطوم 17 شوال 1441 هـ الموافق 9 يونيو 2020 م واس

وصلت رحلة مشتركة للمساعدات الإنسانية بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود إلى الخرطوم اليوم، على متنها فريق الاستجابة في حالات الطوارئ التابع لمنظمة أطباء بلا حدود يضم 11 عضواً وفريق آخر مكون من أربعة موظفين تقنيين وإداريين وعناصر دعم تابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر للانضمام لعمليات المنظمة في الخرطوم ودارفور.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان باسكال كوتات : إنني سعيد للغاية لوصول أول رحلة مشتركة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود، حيث وصل عبر الرحلة موظفو المساعدات الإنسانية الذين تشتد الحاجة إليهم في السودان، لافتا النظر إلى أن هناك حاجة ماسة لمثل هذا الدعم في ظل اتساع رقعة انتشار فيروس

من جانبه، أوضح رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في السودان، أندريا فيوري، “أن فريق الاستجابة في حالة الطوارئ التابع لمنظمة أطباء بلا حدود الذي وصل اليوم سيمكننا من توسيع نطاق أنشطتنا في إطار الاستجابة لتفشي الجائحة”، مؤكداً ”إن تسهيل عملية وصول الموظفين، والإمدادات تفيد المرضى بشكل مباشر”.

وأضاف “نحن نتوقع وصول طاقم آخر مكون من عشرة موظفين في الأيام القادمة، برفقتهم كمية كبيرة من المواد الطبية واللوجستية.

// انتهى //

16:59ت م

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الخرطوم 17 شوال 1441 هـ الموافق 9 يونيو 2020 م واسوصلت رحلة مشتركة للمساعدات الإنسانية بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود إلى الخرطوم اليوم، على متنها فريق الاستجابة في حالات الطوارئ التابع لمنظمة أطباء بلا حدود يضم 11 عضواً وفريق آخر مكون من أربعة موظفين تقنيين وإداريين وعناصر دعم تابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر للانضمام لعمليات المنظمة في الخرطوم ودارفور.وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان باسكال كوتات : إنني سعيد للغاية لوصول أول رحلة مشتركة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود، حيث وصل عبر الرحلة موظفو المساعدات الإنسانية الذين تشتد الحاجة إليهم في السودان، لافتا النظر إلى أن هناك حاجة ماسة لمثل هذا الدعم في ظل اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا في السودان.من جانبه، أوضح رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في السودان، أندريا فيوري، “أن فريق الاستجابة في حالة الطوارئ التابع لمنظمة أطباء بلا حدود الذي وصل اليوم سيمكننا من توسيع نطاق أنشطتنا في إطار الاستجابة لتفشي الجائحة”، مؤكداً ”إن تسهيل عملية وصول الموظفين، والإمدادات تفيد المرضى بشكل مباشر”.وأضاف “نحن نتوقع وصول طاقم آخر مكون من عشرة موظفين في الأيام القادمة، برفقتهم كمية كبيرة من المواد الطبية واللوجستية.// انتهى //16:59ت م0141

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