السعودية اليوم / العراق يسجل 787 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



بغداد 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

سجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 787 إصابة جديدة بفيروس "

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات إلى 392 حالة, فيما تم تسجيل 259 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 5831 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 8045 , منهم 70 حالة في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

16:46ت م

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بغداد 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسسجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 787 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد, مما رفع حصيلة الإصابات الكلي منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 14268 إصابة مؤكدة، توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وكركوك وأربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك والمثنى والسليمانية وديالي وبابل وذي قار والانبار.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات إلى 392 حالة, فيما تم تسجيل 259 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 5831 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 8045 , منهم 70 حالة في غرف العناية المركزة.// انتهى //16:46ت م0135

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