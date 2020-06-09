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الصحة السعودية تتوقع ارتفاع إصابات ووفيات كورونا خلال الأيام المقبلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 9 يونيو 2020

توقع المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية ارتفاع إصابات ووفيات كورونا خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن ارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جدًا وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية تم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، وسبق وأن ألمحت الوزارة إلى ذلك في مؤتمر الأسبوع الماضي، وفقا لما نشره حساب وكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر.

 

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وأضاف أن 40% من الحالات التي تم استقصاؤها، ارتبطت بوجود مخالطة مجتمعية، وأغلبها لفئة الشباب، مشيراً إلى أنه بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، الدخول عبر تطبيق صحتي والاستفادة من الخدمة المقدمة في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة.

 

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن تسجيل 3,288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة منها 1,099 حالة في الرياض، فيما بلغت الحالات الحرجة في المملكة 1686 حالة حتى اليوم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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