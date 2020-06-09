السعودية | «الصحة»: تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ«كورونا» و37 حالة وفاة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ«كورونا» و37 حالة وفاة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بمختلف مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، فيما تم تسجيل 1815 حالة تعافي جديدة. الأرقام التراكمية لحالات كورونا في المملكة: Advertisements – مجموع الإصابات 108,571 حالة. – مجموع حالات التعافي 76,339 حالة. – إجمالي الوفيات 783 حالة. – الحالات النشطة 31,449 حالة. – الحالات الحرجة 1686 حالة.

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