شكرا لقرائتكم خبر عن 390 جولة رقابية تسفر عن إغلاق 38 محلاً بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على سلامة الغذاء والإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وأبان أن البلدية قامت بمعية الجهات المعنية بتنفيذ ٧٦ زيارات استهدفت سوق النفع العام وسوق الأسماك بالمحافظة التي اسفرت عن تسجيل ٤ مخالفات لمحلات لم تلتزم بالتدابير الصحية وإتلاف ومصادرة ١٠٧٠ كيلو جراماً من الربيان المجمد و٥٢٥ كيلو جراماً من الأسماك ظهرت عليها علامات التلف، و٤٠ كيلو جراماً من الخضار والفواكه الفاسدة، مشيراً إلى أن المخالفات التي تم رصدها تتمثل في عدم الإلتزام بالاشتراطات البلدية والصحية، مبيناً إلى أنه تم فرض غرامات مالية للمخالفين، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتسجيل 387 انذار.
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