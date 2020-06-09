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شكرا لقرائتكم الخارجية : أعدنا 47500 مواطن من 51 دولة عبر 250 رحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخارجية : أعدنا 47500 مواطن من 51 دولة عبر 250 رحلة
من أصل 85107 تقدموا بطلبات عبر منصة عودة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إجمالي المواطنين العائدين من الخارج 47500 مواطن ومواطنة من 51 دولة، عبر 250 رحلة طيران خلال مبادرة عودة المواطنين الراغبين في العودة من الخارج.
ولفت إلى أن إجمالي عدد المتقدمين من المواطنين الراغبين في العودة من الخارج بلغ 85107 مواطن حيث تصل للمملكة 4 – 5 رحلات يومية، بنسبة إشغال 60% من المقاعد في الطائرات.
وأوضح أنه تم تأكيد بيانات 19 ألف مواطن ومواطنة لتسهيل عودتهم في شهر يونيو الجاري وأن التنسيق مع الدول عالٍ جدًا، لضمان عودة المواطنين بشكل آمن.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الدوري اليوم حول مستجدات كورونا، وردت الكثير من الاستفسارات حول تأخر عودة المواطنين، ونعزو ذلك للإجراءات الفنية مثل استصدار تصاريح الناقل الجوي، والتنسيق مع البلدان التي تستقبل مواطنين.
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