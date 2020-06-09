7 فوائد لشراب لبن الكفير في وقت الكورونا 

2020-06-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قد لا يكون الطعم اللاذع لـ لبن الكفير مستساغًا عند البعض، لكن في الوقت نفسه فهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية المهمة في هذا الوقت على وجه الخصوص بسبب تفشي وباء فيروس كورونا؛ إذ من أبرز فوائده تعزيز مناعة الإنسان.

إليك أبرز الفوائد الصحية لـ لبن الكفير بحسب موقع ديلي ميل البريطاني:

1- هو مصدر عناصر غذائية مهمة مثل الفيتامينات A و B و K والكالسيوم، وهو أمر في غاية الأهمية في هذه الأوقات من تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لتعزيز المناعة.

2- يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا الجيدة التي يُعتقد أنها تساهم في تحسين صحة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض ودعم فقدان الوزن.

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3- يقول البروفيسور بول كوتر، عالم الأحياء الدقيقة في مركز تيغاسك الأيرلندي للأبحاث الغذائية وهو يدرس الفوائد الصحية للأطعمة المخمرة: إن التنوع في الكائنات الدقيقة الموجود في لبن الكفير يجعله متفوقًا على الأطعمة المخمرة الأكثر بساطة مثل الزبادي، مشيرًا في إحدى دراساته المنشورة في مجلة Nutrients، إلى أن استهلاك الكائنات الدقيقة في الكفير يرتبط بانخفاض الالتهاب وتحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم الصحي.

4- تشير دراسة أجريت عام 2015 في مجلة PLoS One إلى أن البروتين المتحلل الذي يتكون أثناء صنع الكفير يمكن أن يقلل من تخثر الدم الذي يساهم في الأزمات القلبية، كما أنه يحسن امتصاص الكالسيوم.

5- يوفر ثلث نسبة الكالسيوم المطلوبة يوميًا لبناء العظام وذلك في كوب 200 مل، وهو ما يجعله ذا فائدة قصوى للأطفال في مرحلة البناء.

6- يحتوي لبن الكفير على البروبيوتيك وهي كائنات حية دقيقة تمنع نمو البكتيريا الضارة المختلفة، بما في ذلك: السالمونيلا، والإيكولاي.

7- تشير بعض الدراسات المعملية والدراسات الحيوانية إلى أن الكفير يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية، لكن لا توجد أدلة علمية قاطعة بشأن هذا الأمر.



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