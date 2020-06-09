محمد بن مسعود - الدمام - فيما لقي أحد السائقين مصرعه بالمكان تسبب حادث مروري وقع بين شاحنات نقل وشاحنة غاز في نفوق 24 متنًا من الإبل. ووثق مواطنون مقاطع فيديو أكدوا خلالها وقوع حادث مروري بين شاحنتين تقل 32 متنًا من الإبل مع ناقلة غاز بالقرب من محافظة السليل تسبب في احتراق الشاحنات ووفاة قائد الشاحنة ونفوق 24 متنًا من الإبل. 09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 04:32 PM فيما لقي أحد السائقين مصرعه بالمكان بالفيديو.. حادث احتراق شاحنات بطريق السليل يقتل 24 رأساً من الإبل بالفيديو.. حادث احتراق شاحنات بطريق السليل يقتل 24 رأساً من الإبل تسبب حادث مروري وقع بين شاحنات نقل وشاحنة غاز في نفوق 24 متنًا من الإبل. Advertisements ووثق مواطنون مقاطع فيديو أكدوا خلالها وقوع حادث مروري بين شاحنتين تقل 32 متنًا من الإبل مع ناقلة غاز بالقرب من محافظة السليل تسبب في احتراق الشاحنات ووفاة قائد الشاحنة ونفوق 24 متنًا من الإبل. الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. حادث احتراق شاحنات بطريق السليل يقتل 24 رأساً من الإبل ،

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