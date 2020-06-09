محمد بن مسعود - الدمام - من بين 3288 حالة تم تسجيلها اليوم أعلنت وزارة الصحة اليوم، دخول 37 مصابًا بفيروس كورونا إلى العناية المركزة وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة، و1815 حالة تعافٍ، و37 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 04:29 PM من بين 3288 حالة تم تسجيلها اليوم Advertisements "الصحة": دخول 37 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا إلى العناية المركزة "الصحة": دخول 37 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا إلى العناية المركزة أعلنت وزارة الصحة اليوم، دخول 37 مصابًا بفيروس كورونا إلى العناية المركزة وفق إحصائية الـ24 ساعة الماضية. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة، و1815 حالة تعافٍ، و37 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، "الصحة": دخول 37 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا إلى العناية المركزة ،

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