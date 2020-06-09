محمد بن مسعود - الدمام - 09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 04:22 PM خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 حالة جديدة ترفع عدد الحالات الحرجة إلى 1686 54 حالة جديدة ترفع عدد الحالات الحرجة إلى 1686 ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1686 حالة، بعد أن سجلت اليوم 54 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. الكلمات المفتاحية ، 54 حالة جديدة ترفع عدد الحالات الحرجة إلى 1686 ،

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