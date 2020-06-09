شاهد.. حفل زفاف في السبعينيات الميلادية

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أظهرت صور قديمة، مراسم حفل زفاف في مدينة القطيف خلال السبعينيات الميلادية. أظهرت صور قديمة، مراسم حفل زفاف في مدينة القطيف خلال السبعينيات الميلادية. وتضمنت الصور، رقص أصحاب الحفل مع بعض الأجانب، وتناول العشاء.

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