شكرا لمتابعة خبر عن «الغذاء والدواء»: 9 مصانع محلية لإنتاج الكمامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، عن وجود 9 مصانع محلية لإنتاج الكمامات تنتج مليوني كمامة يوميًا، وإجمالي الكمامات المتوفرة 25 مليون كمامة من كافة الأنواع.

وأوضح متحدث الغذاء والدواء، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن هناك 69 مصنعًا محليًا لإنتاج المعقمات تنتج قرابة 3 ملايين ونصف المليون لتر أسبوعيًا؛ فضلًا عن 3 مصانع محلية لإنتاج الألبسة الطبية تنتج 135 ألف حبة أسبوعيًا.

وأشار إلى أن الوصول للكمامات والمعقمات بخطوتين رئيسيتين من مكانك عبر تطبيق "طمني"، مؤكدًا أنه قامت الهيئة خلال فترة الأزمة بـ 38910 جولة تفتيشية، رصدنا خلالها 2721 مخالفة، واستقبال 133772 اتصال بلاغ واستفسار.

‏‎وفي السياق نفسه، قال أنه إذا كانت الكمامة أداة مهمة لحماية الفرد، فإن الوعي هو كمامة المجتمع، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يثبت أي دواء صحته بعلاج فيروس كورونا.