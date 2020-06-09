شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: إطلاق خدمة جديدة لمن يحتاجون الاطمئنان على صحتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة جديدة للوصول بها إلى كل من يحتاجون للاطمئنان على صحتهم، من خلال عيادات "تطمن" الـ 214 والمنتشرة في كل مناطق المملكة وعلى مدار الساعة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أنه بإمكان من يرغبون بالحصول على الفحص المخبري الدقيق، الدخول عبر تطبيق "صحتي" والاستفادة من الخدمة المقدمة في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة.

وقال متحدث وزارة الصحة، أن ارتفاع الحالات النشطة ارتبط بأمر مهم جدًا وهو أن نسبة الانتشار بالمخالطة المجتمعية تم رصد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، وألمحنا إلى ذلك في مؤتمر الأسبوع الماضي؛ لافتًا إلى أن هناك استفسارات رصدناها من منصات مختلفة، تمحورت حول مجموعة من التساؤلات (البروتوكول العلاجي - فحص كورونا - ازدحام المستشفيات - الكمامات).

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وأضاف: " نتوقع ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس ‎كورونا خلال الأيام المقبلة.. إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة يقترب من مليون فحص، حيث بلغ 997673 فحص مخبري دقيق "، مردفًا: " حتى الآن لا يوجد علاج ناجح لفيروس كورونا وتم تحديث النسخة الثامنة من البروتوكولات الصحية " .

وتابع:" نتيجة وجود بعض التنبيهات على بعض الأدوية، يتم إيقافها مؤقتًا لحين مراقبة الحالة الصحية ورفع التنبيه "؛ مستطردًا: " التقييم مستمر، لذلك متى ما وُجدت أي مخاطر فدائمًا صحة الإنسان أولًا "؛ لافتًا إلى أنه تشير الدراسات العالمية إلى أن 20% - 45% من السكان قد أصيبوا بفيروس كورونا، ويدل على انتشار سريع يتولد عنه مناعة جماعية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، قد أعلن عن تسجيل 3,288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، منها 1,099 حالة بالرياض؛ فضلًا عن 1815 حالة تعافي جديدة، و37 حالة وفاة.