شكرا لمتابعة خبر عن مفرح الشقيقي: زواج أختى تم بـ 2000 ريال في زمن كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المذيع مفرح الشقيقي عن إقامة حفل زفاف اخته بتكاليف لم تتجاوز 2000 ريال، مرجعًا سبب ذلك إلى أنه تم في زمن كورونا.
وذكر، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن زواج أخته جعله يكتشف قيمة إيجابية لكورونا، حيث تم التخلي عن ٩٩ ٪ من الكماليات المعتادة، ولم يكن هناك مدعوين كُثر ولا عزائم مُبالَغ فيها،لافتا إلى أنهم صرفوا أقل من ألف ريال على المناسبة كلها، التى تضمنت ماء وحلويات، بجانب العشاء الذي تكفل به العريس ليصل إجمالي ما تم إنفاقه في الحفل 2000 ريال.
وأضاف أن العَشاء لم يكن فيه مصافحة، مؤكدًا أن كل هذا الاختصار لم ينقص من شعورهم بالفرح، وأن الزواج في زمن كورونا أثبت أن الفرحة يمكن أن تُصنع كاملة بأبسط الأشياء.
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