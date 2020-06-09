شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه من هطول الأمطار على منطقتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين على منطقتي الباحة وعسير، تُحذر فيهما من استمرار هطول الأمطار.
وأكدت الهيئة أن منطقة عسير تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد حتى الثامنة مساءًا.
كما ستشهد الباحة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح وتدني في الرؤية، حتى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.
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