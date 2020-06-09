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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. غش الطلاب أثناء أداء الاختبار التحصيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بالتزامن مع استمرار أداء الاختبار التحصيلي عن بُعد، انتشرت مقاطع فيديو وصور لطلاب يقومون بالغش أثناء أداء الاختبار.
وأعرب الطلاب عن قلقهم من عدم المفاضلة الدقيقة للتقدم للجامعات بسبب قيام البعض بغش الامتحان، مطالبين هيئة تقويم التعليم والتدريب إعادة النظر فيه.
وأظهرت بعض الصور، قيام الطلاب بالغش عبر كتابة الإجابات في ورق خارجي ولصقها فوق الجهاز، وكذلك طرق غش أخرى عديدة.
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