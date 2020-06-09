شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنات يتعاملن مع البلاغات الأمنية الطارئة بعدة لغات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تؤدي مواطنات عملهم في استقبال البلاغات الأمنية الطارئة عبر 911 في منطقة مكة المكرمة، على أكمل وجه ويقمن بدورهن بطريقة مشرفة ومبهرة.
وكشف تقرير لقناة العربية، عن المواطنات وهن يستقبلن البلاغات الأمنية بـ 6 لغات مختلفة على مدار الساعة؛ حيث يستقبل المركز حوالي 35 ألف بلاغ من المواطنين والمقيمين يوميًا.
وذكر التقرير، أنه افتتح أول قسم نسائي في المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911 عام 2017؛ ويضم 80 شاشة تستوعب بث 15 ألف كاميرا، فيما يضم جميع الأجهزة الأمنية والخدمية.
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