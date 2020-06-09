شكرا لمتابعة خبر عن «البيئة» تصدر أول رخصة إلكترونية خاصة بقوارب الصيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أول رخصة إلكترونية (رخصة خاصة بقوارب الصيد) لأحد المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن المستفيد تمكن من تقديم الطلب عن بعد في بوابة الخدمات الالكترونية للثروة السمكية، وذلك لإصدار رخصة صياد حرفي وتسجيل رقم للرخصة، ليستفيد من تسجيل القوارب التابعة له وإصدار رخصها، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات الالكترونية الأخرى للصيادين وتشمل (إصدار وتجديد رخص عمال الصيد {السعودي، الاجنبي} - تغيير نشاط الصيد).

يذكر أن الوزارة تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة في جميع القطاعات، ويمكن الاستفادة من الخدمات بزيارة الرابط من هنــــــــــا .