شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الإنسان: مكافأة نهاية الخدمة إلزامية بالقطاع الخاص والكشف عن طريقة احتسابها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء على حقوق العامل بالقطاع الخاص على الحصول على مكافأة نهاية الخدمة . أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء على حقوق العامل بالقطاع الخاص على الحصول على مكافأة نهاية الخدمة . وقالت "حقوق الإنسان " أنه ذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته . وحول قيمة المكافأة ، أكدت أنها تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.

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